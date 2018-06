Dani Alves también quiere ser “la canción del verano”

No son pocos los artistas, que se dedican profesionalmente a la música, que intentan año tras año sacar una canción que no pare de sonar en los chiringuitos y discotecas, durante todo el verano. Entre estos artistas, algún año que otro, se cuela alguien que hace un video o compone una canción que rápidamente se convierte en viral y lo lleva a lo más alto pero solo tiene eso, su minuto de gloria, porque no son artistas que luego vuelvan a tener la misma suerte (aunque hay veces que si). Si bien, hace unas semanas os hablábamos de como el jugador Sergio Ramos intentaba crear la canción del mundial, hoy os venimos a hablar de otro jugador que ha hecho una colaboración con Pinto “Wahin” y Thiago Matheus.

¿Sabéis ya de que jugador hablamos? Ni más ni menos que de Dani Alves, ex jugador del Barsa que ha decidido probar suerte con Suave, Pinto ha comenzado a dedicarse a la producción musical mientras que Thiago, es un referente urbano. Han hecho la típica (y más que conocida) mezcla de crear una base con ritmo, un estribillo un tanto pegadizo y un videoclip, propio de los raperos norteamericanos de hace unos cuantos años (que aún se siguen “llevando”), en el que salen rodeados de chicas de muy buen ver y que, por supuesto, están coladitas por ellos, porque son lo más guay.

