David Beckham se mueve a ritmo de Marc Anthony

Will Smith no es el único que se ha rendido a los bailes de Marc Anthony, ahora le ha llegado el turno a David Beckham. Desde luego, parece que no hay quien se resista a las caderas del neoyorquino.

Desde luego, a David Beckham le hacían falta estas lecciones de salsa, pues no alcanza, ni de lejos, la destreza que mostró el “Príncipe de Bel Air“. Sin duda, este alumno es un poco más complicado que Will, pero no hay nada imposible.

Y es que ahora, tras ver la disparidad de los alumnos de Marc, solo nos queda esperar para saber quién será el próximo alumno: futbolista, actor, cantante… ¡Hagan sus apuestas!

Me gusta: Me gusta Cargando...