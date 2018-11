David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin brillan se unen para un nuevo exito con toque latino

David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin, han lanzado el nuevo videoclip “Say My Name” donde han colaborado los tres artistas y han creado un hipnótico mundo de luz negra y neón para acompañar el tema en el que Rexha es la clara protagonista. Una apuesta que está teniendo bastante aceptación y para la que ahora han estrenado un videoclip de lo más llamativo. Dirigido por Hannah Lux Davis, quien ya trabajó con David Guetta y Bebe Rexha en “Hey Mama”, donde también participaban Nicki Minaj y Afrojack, ha cambiado el desierto distópico por un mundo lleno de luces de neón.

De esta manera aparecen los tres artistas en una fiesta teñida de luz negra con todos los asistentes brillando en la oscuridad con sus looks de neón, especialmente Bebe Rexha. En una segunda escenografía también aparecen el DJ francés y el colombiano en unos sillones mientras la estadounidense acapara todo el protagonismo de la historia y hace unas semanas David Guetta nos sorprendía con “Say My Name”, un nuevo tema en el que mezcla la electrónica con toques latinos con la colaboración de Bebe Rexha y J Balvin.

Me gusta: Me gusta Cargando...