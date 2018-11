David Guetta y Céline Dion juntos en una canción?

David Guetta vuelve a ser noticia una semana mas, El gran Dj que no hace mucho publicaba su disco llamado “7” podria darnos una de las sorpresas mas grandes de su trayectoria profesional, y es que se rumorea que sacara un tema ni mas ni menos con la gran diva de la musica, que no es otra que Céline Dion, y es que el frances fué entrevistado en un medio y dejó caer o se le escapo este gran bombazo, pero lo dicho, son rumores, pero si es cierto, no tardaremos en dar la noticia y confirmarlo.

y mirando un poco hacia atras, varios de los exitos de el gran David Guetta han sido casi siempre con colaboraciones con la australiana Sia, quién no bailó “Titanium” o “Bang My Head”, y su última colaboración que hizo con ella ese “Flame” que es uno de los temas también incluido en su septimo disco de estudio llamado “7” , pues bien,veremos si todo esto llega a un destino satisfactorio para ellos y nosotros claro escucharlo y de nuevo escuchar esa voz que nos gustaba tanto con Titanic, “My Heart Will Go On” que nos gustaba tanto por la pelicula como por el tema en si, pues ansiosos de ver si se junta con uno de los Dj más famosos del mundo, estaremos atentos si esto sucede.

vamos recordar ese “My Heart Will Go On”

y el último trabajo de David Guetta junto a Anne Marie, si quieres saber mas sobre esto, pincha aquí.

