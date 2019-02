Deep Purple se encuentran trabajando en su 21º álbum

Steve Morse, guitarrista de Deep Purple desde 1994, ha asegurado que la banda grabaría, este año 2019, su vigesimoprimer álbum, dejando entrecaer que existe la posibilidad de hacer una gira por Estados Unidos. “Estamos empezando dos discos; uno con Flying Colors y otro con Deep Purple. Y sé que hay más conciertos de Deep Purple que aún no se han anunciado, así que no les digas lo que te dije. Este año podría ser Estados Unidos, pero no hay nada seguro”.

En otra entrevista previa, el guitarrista dijo que probablemente sus compañeros seguirían trabajando incluso después de que la banda se retirara: “me planteo permanecer en la música, pero no tan activamente como ahora. Pero cuando la música es el lugar más importante de tu vida durante años, es imposible abandonarla en un día. Sé que los chicos no se van a jubilar. Ellos prefieren morir en el escenario antes que en la cama“.

Ian Gillan comunicó el pasado año, que a pesar de que se encontraban en una trayectoria que los dirigía a la jubilación, todavía les quedaba algo de tiempo. “Estamos cerca del final, quizá en un año, dos, tres, cuatro… ¿Quién sabe? Pero está cerca“.

Además, Roger Glover, comentó en otra entrevista: “Deep Purple ha estado tan presente en nuestras vidas durante cincuenta años, que ninguno de nosotros quiere que esto termine, pero es cierto que tarde o temprano tendremos un final. Me encantaría continuar y hacer otro disco, porque emocionalmente no estamos listos para detenernos, por lo que podríamos continuar durante otros cuatro o cinco años“.

