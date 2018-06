Demi Lovato actuará en España

La estadounidense Demetria Devonne Lovato Hart, más conocida como Demi Lovato, actuará tanto en España como por el mundo.

Demi Lovato publicó Don’t Forget en 2008, Here We Go Again en 2009, Unbroken en 2011, Demi en 2013, Confident en 2015 y Tell Me You Love Me en 2017.

En España actuará el jueves 21 de junio en el Sant Jordi de Barcelona y el viernes 22 de junio en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Por el mundo, actuará el miércoles 6 de junio en Colonia (Alemania), el jueves 7 de junio en Zurich (Suiza), el sábado 9 de junio en Newmarket (Reino Unido), el domingo 10 de junio en Londres (Reino Unido), el martes 12 de junio en Birmingham (Reino Unido), el viernes 15 de junio en Newcastle Upon Tyne (Reino Unido), el sábado 16 de junio en Manchester (Reino Unido), el lunes 18 de junio y el martes 19 de junio en Amsterdam (Holanda), el domingo 24 de junio en Lisboa (Portugal), el miércoles 27 de junio en Bolonia (Italia), el domingo 22 de julio en Paso Robles, California, el jueves 26 de julio en Atlantic, Nueva Jersey, el jueves 20 de septiembre en México City (México), el sábado 22 de septiembre en Monterrey (México), el miércoles 14 de noviembre en Santiago (Chile), el sábado 17 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), el lunes 19 de noviembre en Sao Paulo (Brasil), el miércoles 21 de noviembre en Rio de Janeiro (Brasil), el sábado 24 de noviembre en Olinda (Brasil) y el martes 27 de noviembre en Fortaleza (Brasil).

