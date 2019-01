Demi Lovato celebra seis meses de sobriedad

Demi Lovato mostraba a través de sus stories en Instagram que estaba de celebración. Con un trozo de tarta y una ficha azul, rodeada de familiares y amigos, celebraba seis meses sin consumir drogas ni alcohol. “Best day ever” ponía en la imagen que subió la cantante a Instagram, donde se podía ver una nota de sus padres que decía que estaban muy orgullosos de ella.

Durante varias semanas su vida estuvo pendiendo de un hilo y todos sus fans mostraron su preocupación a través de las redes sociales. Demi Lovato llevaba seis años sobria cuando en julio de 2018 tuvo que ser ingresada por una sobredosis, así lo informó el portal de noticias TMZ. Más adelante se sabría que la sobredosis fue de fentanilo, un opiáceo 50 veces más potente que la heroína.

Desde el círculo más cercano de la cantante no hicieron declaraciones sobre lo sucedido, no fue hasta un mes más tarde que Demi Lovato se pronunció al respecto. “Siempre he sido transparente sobre mi experiencia con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y aún no lo he hecho”, anunció la cantante en una carta que publicó en sus redes sociales. Concluía agradeciendo todo el apoyo que estaba recibiendo: “quiero dar las gracias a Dios por mantenerme con vida. A mis fans, estoy eternamente agradecida por todo su amor y apoyo durante la última semana y también en el pasado. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este momento difícil”.

La buena noticia es que Demi Lovato está recuperándose poco a poco y se muestra sonriente, algo que han celebrado también sus fans, quienes desean que la cantante vuelva a irradiar esa luz que siempre ha la caracterizado.

