‘Desencanto’ lo nuevo de Matt Groening

Probablemente no exista nadie en el mundo occidental que no conozca a Matt Groening, el creador de Los Simpsons, una serie de dibujos animados para adultos que se ha coronado como la reina de las series en este formato y no solo por su longevidad en antena, sino que también se caracteriza por la cantidad de cameos de los artistas más reconocidos a nivel mundial (de ahí la frase de “no eres nadie hasta que no apareces en los simpsons”). Matt nació un 15 de febrero de 1954 en Portland, Oregón a parte de ser uno de los dibujantes de su propia serie, también produce y escribe algunos guiones, pero sus comienzos se remontan a 1978 cuando consiguió vender su primera caricatura a una revista llamada Wet.

La familia más desestructurada de la televisión tuvo su primera emisión en un, muy lejano ya, 18 de diciembre de 1989 y hasta el día de hoy se han podido estrenar 29 temporadas y cuenta con numerosos premios. Ahora el creador de Los Simpson se ha unido con Netflix para sacar otra serie llamada Disenchantment, (Des(encanto) en castellano y llegará a la plataforma en el mes de agosto. Ya podemos disfrutar de las primeras imagenes de la esperada animación para adultos, ambientada en un reino medieval en ruinas (Dreamland), su protagonista se llama Bean y es una princesa joven con problemas con el alcohol, su compañero se llama Elfo y Luci será su demonio personal, que también formará parte del trío principal. Groening ya dijo sobre que iba a tratar la trama “la vida y la muerte, el amor y el sexo, y cómo seguir riendo en un mundo lleno de sufrimiento e idiotas, a pesar de lo que ancianos y magos y otros imbéciles te digan”

Por su parte, Netflix, se ha comprometido a grabar 2 temporadas con un total de 20 episodios. Los 10 primeros podremos disfrutarlos a partir del 17 de agosto, la intención de la plataforma es aumentar la cantidad de series de este estilo, que ofertan. Rough Draft Studios, es el estudio encargado de desarrollar Futurama, otra serie de Matt que no goza de la misma fama que su hermana mayor pero tampoco tiene mucho que envidiarle, ya que es cierto, que no están dirigidas al mismo público, también será el encargado de hacer la animación de Desencanto, mientras que Ululu Company produce y Groening y Josh Weinstein ejercerán como productores ejecutivos

Me gusta: Me gusta Cargando...