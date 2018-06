Disfruta de Guns n’ Roses en concierto

La famosa banda de rock estadounidense Guns n’ Roses ya tiene planes para el verano y en Master FM te lo contamos todo para que no te pierdas ningún detalle.

Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese pasarán todo el verano de ciudad en ciudad. Su tour Not in this lifetime, durante el verano de 2018, pasará por…

6 de junio → Dinamarca → Dyrskuepladsen Odense

→ Dyrskuepladsen Odense 9 de junio → Reino Unido → Download Festival

→ Download Festival 12 de junio → Alemania → Veltins Arena

→ Veltins Arena 15 de junio → Italia → Firenze Rocks

→ Firenze Rocks 18 de junio → Francia → Download Festival

→ Download Festival 21 de junio → Bélgica → Graspop Metal Meeting

→ Graspop Metal Meeting 24 de junio → Alemania → Maimarktgelände

→ Maimarktgelände 26 de junio → Francia → Matmut Stadium

→ Matmut Stadium 29 de junio → España (Madrid) → Download Festival

→ Download Festival 1 de julio → España (Barcelona) → Estadio Olímpico

→ Estadio Olímpico 4 de julio → Países Bajos → Goffertpark

→ Goffertpark 7 de julio → Alemania → Festwiese

→ Festwiese 9 de julio → Polonia → Stadion Slaski

→ Stadion Slaski 13 de julio → Rusia → Otkritie Arena

→ Otkritie Arena 16 de julio → Estonia → Tallinn Song Festival Grounds

→ Tallinn Song Festival Grounds 19 de julio → Noruega → Valle Hovin

→ Valle Hovin 21 de julio → Suecia → Ullevi Stadium

→ Ullevi Stadium 24 de julio → Islandia → Laugardalsvollur

Pero no van a parar. En otoño estrenan una nueva tanda de conciertos:

8 de noviembre → Indonesia → Jakarta

→ Jakarta 11 de noviembre → Filipinas → Philippine Arena

→ Philippine Arena 14 de noviembre → Malasia → Surf Beach, Sunway Lagoon

→ Surf Beach, Sunway Lagoon 17 de noviembre → Taiwán → Taoyuan International Baseball Stadium

→ Taoyuan International Baseball Stadium 20 de noviembre → Hong Kong → Asia World Expo Arena

→ Asia World Expo Arena 21 de noviembre → Hong Kong → Asia World Expo Arena

→ Asia World Expo Arena 25 de noviembre → Emiratos Árabes → Du Arena

→ Du Arena 29 de noviembre → Sudáfrica → FNB Stadium

De momento, para ir abriendo boca, te dejamos por aquí este tema del grupo…

Me gusta: Me gusta Cargando...