DNCE sorprende con su nuevo EP

Joseph Adam Jonas, Joe Jonas para los amigos, se hizo muy famoso a raíz de haber formado una banda (en el 2005) con sus otros dos hermanos, Kevin y Nick, bajo el nombre de Los Jonas Brothers. Dos años más tarde aparecerían los tres en una de las series más reconocidas a nivel mundial, de la compañía Disney, Hannah Montana; Al año siguiente rodarían el film de Camp Rock y después saldría una serie con su propio nombre. No obstante los hermanos Jonas terminarían separándose en búsqueda de su camino, en el mundo de la música de forma individual.

Así es como llegamos hasta el día de hoy, con la banda DNCE, formada y dirgida por el propio Joe hace tres años. Hace unos días, el grupo, sorprendió a todos sus seguidores sacando un EP con canciones totalmente inéditas hasta la fecha. People to people, que así es como han decidido llamarlo, está formado por un total de cuatro canciones (TV in the morning, Still Good, Lose my cool y Man on fire), de esta manera amplían su repertorio musical (además de mostrar una nueva faceta musical) de cara a las actuaciones que ofrecerán en nuestro país gracias a la gira 24K mAgic World Tour de Bruno Mars.

