Dolemite Is My Name lo nuevo de Eddie Murphy

Deadline a informado de que Eddie Murphy hará el papel protgonista, en un nuevo proyecto, después de haber estado dos años alejado de los focos. Se trata de un biopic sobre Rudy Ray Moore, actor y comediante estadounidense, que llegará directamente a Netflix bajo el nombre de Dolomite Is My Name.

El encargado de dirigir este film es Craig Brewer, conocido por Footlose, y los guionistas son Scott Alexander y Larry Karaszewski, curtidos en hacer adaptaciones como ‘Big Eyes’, ‘Ed Wood’, ‘The People Vs. Larry Flynt’ y The People vs OJ Simpson: American Crime Story’. Cabe destacar que el actor también producirá la película junto a John Davis y John Fox. la última película en la que pudimos ver a Eddie fue en el año 2016, en Church, un film que pasó sin pena ni gloria por los cines, si que tuvieron una acogida más grande Mil palabras, de 2012, o Un golpe de altura, 2001.

