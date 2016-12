Dover se separa

La guitarrista del grupo, Amparo Llanos, ha anunciado que empieza una nueva etapa.

Nos hicieron gritar con Serenade en el 97. En el 2006, coquetearon con la electrónica con Let me out, y nos llevaron de vuelta al rock de sus inicios con Complications el año pasado. Fue su último disco: Dover ha anunciado que se separa tras 24 años y 8 discos.

Lo ha confirmado su guitarrista, Amparo Llanos. La madrileña se ha embarcado en New Day, un grupo que ha formado con el bajista, Samuel Titos, y que explora el sonido folk. La cantante, Cristina Llanos, no se ha pronunciado hasta el momento, y el batería, Jesús Antúnez, sigue con sus proyectos como DJ.

Dover, primer fenómeno indie español

El grupo pone fin a 24 años en la música que comenzaron en el 92, bajo la influencia de Nirvana, R.E.M. y otros grupos de la escena alternativa estadounidense, pero el gran pelotazo lo dieron cinco años después, con Devil came to me, el disco en el que se incluía su tema más famoso, Serenade:

El disco obtuvo cinco discos de platino y convirtió a Dover en el primer fenómeno superventas del rock independiente en España.

De Nirvana a las bolas de discoteca

Entre sus letras en inglés (siempre dijeron que no se sentían cómodos cantando en español) y sus guitarras hubo tiempo para la experimentación. En 2006, sorprendieron a sus fans con un cambio de rumbo hacia la electrónica con su disco Follow the city lights, que incluía el sencillo Let me out:

Unos años después, en 2011, probaron con sonidos africanos en I Ka Kené. Cuatro años más tarde, volvieron a sus orígenes. Fue con Complications.

Parece que a partir de ahora podremos seguir escuchándolos, pero por separado. De momento tenemos que decir adiós a uno de los grupos que ha marcado el rumbo del rock independiente español.