Drake sigue rompiendo records

Hace tan solo unos días os hablábamos de como Drake batía un record gracias a su nuevo álbum y es que, está siendo un verdadero exitazo por eso, ahora, ha conseguido colocar siete canciones entre los diez primeros puestos de lista Hot 100 de Billboard, hazaña que solamente habían conseguido hacer antes los eternos Beatles que, en 1964 colocaron cinco temas en los cincos primeros puestos de esta lista, durante una semana (Can’t Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Please Please Me).

El single que lidera esta clasificación es Nice for What , seguida de Nonstop y en tercer lugar se ha quedado I like it. Otro tema que se mantuvo en la cabeza durante, nada más y nada menos que, once semanas fue Drake God’s Plan, no obstante ha descendido hasta la cuarta posición, Pero todas estas cifras no son de extrañar puesto que durante todos los años que lleva en la profesión ha colado un total de 31 canciones entre los diez primeros puestos, de esta prestigiosa lista. Michael Jackson, sin embargo, se quedo en 30 canciones, por delante continúa la banda de Liverpool y la reina del pop, Madona, quien ha colocado un total de 38 de sus temas, en las posiciones más altas.

Me gusta: Me gusta Cargando...