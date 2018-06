Drama, emoción y teatro en el coreografiado vídeo ‘Bid God’ de Florence + The Machine

Florence and The Machine estrenan nueva canción y lo hacen con un videoclip lleno de emociones que transmiten con la coreografía.

Florence and The Machine presenta Bid God, una nueva propuesta musical que viene acompañada de un sorprendente videoclip.

Con este tema, la banda británica ha explicado en una entrevista a The New York Times que han querido hablar sobre “llenar un agujero que no se puede llenar en el alma, pero también sobre alguien que no te ha contestado un mensaje“. Además de hacerlo con la música y la letra, Florence and The Machintambién han conseguido transmitir muchas sensaciones a través de las imágenes.

En el vídeo, Florence y un grupo de bailarinas, muy coloridas, nos sorprenden con una intensa coreografía en la que no falta emoción y drama.

Bid God está coescrita por Jamie xx y al saxo con Kamasi Washington. Y, para el videoclip han contado con la dirección de Autumn de Wilde y la coreografía de Akram Khan y Florence Welch, la líder del grupo.

Me gusta: Me gusta Cargando...