Ed Sheeran demandado, otra vez

Let´s get in on, de Marvin Gaye, pertenece a la compañía Structured Asset Sales (SAS) la cual no ha dudado en denunciar al cantante inglés por plagio, llegándole a reclamar 100 millones de dólares (85,6 millones de euros).

Todo viene a raíz de su tema Thinking out loud, publicada en 2014 en el álbum que se titulaba “X” , ahora dicen que “la melodía, los ritmos, las armonías, los acordes, la batería, la línea de bajo, los coros de relleno, el tempo, el síncope y el ‘looping'” . SAS adquirió los derechos de la canción de Marvin en 2003, cuando falleció Edward Rownsend (quien firmara el tema junto con el Gaye en 1973). Cabe destacar que esta es la segunda demanda que recibe Ed Sheeran por esta canción ya que hace dos años, los herederos de Townsend hicieron una similar.

