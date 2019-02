Eels actuará en España en septiembre

Los californianos han anunciado su presencia en la capital catalana, así como en la gallega, por lo que sabemos que las fechas serán el día 6 de septiembre en Barcelona y 8 de septiembre en Santiago de Compostela. Las entradas se encuentran ya a la venta.

Eels siguen con la gira de su último disco, “The Deconstruction”. El propio Mark Oliver Everett define como “15 canciones que pueden inspirarte o no, sacudirte o no. El mundo se ha vuelto loco. Pero si buscas, aún puedes encontrar cosas bellas. A veces no tienes ni que buscarlas. Otras veces tienes que esforzarte por crearlas tú mismo. Y luego están aquellas ocasiones en las que tienes que destrozar algo para encontrar algo bello en su interior”.

El pasado mes de julio, pudimos disfrutar de ellos en Barcelona, aunque tras el sold out prácticamente inmediato, ha derivado en que la banda haya decidido volver a España. Harán dos paradas en nuestro país, la primera, la mencionada cita el 6 de septiembre en la Sala Razzmatazz de Barcelona, y la segunda, el 8 de septiembre en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela.

Me gusta: Me gusta Cargando...