El año pasado Movistar estrenaba la quinta temporada de Orange is the new black, si, la produce Netflix y la emite Movistar por compra, claro. Pues bien, tras un año de espera, por fin podemos comunicaros la fecha del estreno de la sexta temporada que tendrá lugar el 27 de julio y podemos intuir, por el nuevo eslogan, que es probable que se marche (o marchen, no sabemos si de forma individual o colectiva) a una celda de máxima seguridad. Recordemos que el desarrollo de la quinta abarca tan solo unos días, los que dura el motín que ellas mismas han provocado, en el que casi logran implantar unas reformas más favorables, casi.

“Adiós Litchfield, ¡es un nuevo mundo!”

Orange Is the New Black Season 6 premieres July 27! #OITNB pic.twitter.com/8lpxLzYYzR — See What’s Next (@seewhatsnext) 5 de junio de 2018

Os dejamos, además, un video resumen que sacó la propia plataforma, para que hagáis un repaso por si se os ha olvidado algo:

