El acuerdo de Movistar y Netflix

Las chicas del cable vuelven a ser noticia debido al anuncio del acuerdo entre Telefónica y Netflix “Operadora. Buenas noticias. Parece que volvéis a casa”, les dijo el presidente ejecutivo de la compañía a las actrices principales de la serie. La nueva temporada se estrenará a finales de este año y aprovecharán el impulso para recordarles, a los miles de abonados, que tendrán acceso a todo el contenido que oferta Netflix.

No es que solo vaya a haber una tercera temporada sino, que, también habrá una cuarta y ambas constarán de 8 capítulos; Esta táctica de anuncios, la verdad, es que está siendo muy criticada puesto que crea una percepción de éxito equivocada, es decir, si Netflix anuncia renovaciones (y no solo de una temporada) e informa acerca del número de capítulos, usted (o yo), como espectadores, vamos a pensar “esta serie se ve porque sino, ya la habrían cancelado” o “les da el dinero necesario para continuar contándonos esta historia”, pero, sobra decir, que no siempre es así (el problema reside en que la compañía americana no muestra sus datos, de una forma pública). Pero no son los únicos que usan esta técnica, Movistar ha hecho uso de ella con una de las series que mas presupuesto se ha llevado y, quizás, no haya obtenido las críticas deseadas: La peste (hablamos de una serie de la cual, antes de poder haber visto su primer capítulo, ya sabíamos que había renovado por una segunda temporada), así hacen creer al espectador que va a ser un éxito.

