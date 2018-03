El artista británico Ed Sheeran fue el músico que más álbumes vendió a nivel mundial durante 2017 según informó la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

El éxito del disco Divide lanzado el pasado marzo de 2017 y sencillos como “Castle on the Hill”, “Perfect“ o “Shape of you” le han alzado a este primer puesto de ventas.

A Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, le siguen artistas en copias vendidas como Drake, Taylor Swift, Kendrick LaMar, Eminem, Bruno Mars, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park y The Chainsmokers.

En años anteriores los más vendidos fueron One Direction en 2013, Taylor Swift en 2014, Adele en 2015 y Drake en 2016.

Inicia su gira en América del Norte el próximo 18 de agosto en California y recorrerá un gran número de estados norteamericanos.