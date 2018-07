El ataque de pánico de Becky G

En numerosas ocasiones los artistas deben enfrentarse a escenarios con una cantidad exagerada de público que, obviamente, impone, a pesar de que hayan ido para pasárselo bien, y esto hace que sufran de pánico y ansiedad durante toda su actuación, incluso antes; No obstante, es algo que mucho artistas deciden ocultar aunque, cada vez son menos los que optan por esta decisión y cuentan abiertamente lo que les ha sucedido en un intento de hacer comprender a sus fans algún gesto raro que hayan podido tener o ,simplemente, para explicar los motivos de alguna cancelación.

Precisamente es esto lo que le pasó a Becky G quien debiera actuar en la semifinal del concurso ‘Factor X’, que tuvo lugar la semana pasada, y lo hizo a expensas de cómo se encontraba emocionalmente. Más tarde, al día siguiente, publicó una foto en su Instagram Stories donde confesaba todo lo que le había sucedido en los momentos previos al espectáculo. Explica que sufrió un ataque de pánico, antes de subirse al escenario “me miré a mi misma en el espejo y me dije que no era el momento”, así mismo, dijo que, llevaba tiempo sufriendo este problema y que “había sido muy buena ocultándolo” y animaba a aquellas personas que le pasaba lo mismo “es fácil sentir como que nadie te endiente, pero no estás solo”.

