El canto urbano a la libertad “a la manera” de Chenoa

El esperado nuevo single de Chenoa ya está aquí.

¿Y qué me pasa? No soy la única mujer que no se casa. Así empieza el nuevo tema de Chenoa que, tras años de espera, vuelve más urbana que nunca, con una canción sobre la libertad y la validez de todas las decisiones que una mujer quiera tomar en su vida sentimental. Esto lo vemos sobre todo en el vídeo, donde aparecen mujeres de todos los tipos, edades y etnias acompañando a la artista y cantando, ellas también, a su manera.

Es, sin duda, un tema lleno de guiños a su larga trayectoria, como el clásico Cuando tú vas (“para cuando tú vas yo ya me he vuelto a casa“) o a su último trabajo Soy humana (“hoy me siento muy humana, anda, calla y pasa“) que canta en la parte final de la canción.

Vemos a una Chenoa renovada y feliz, que decide tomar parte -y con mucho humor- en los cotilleos de su vida privada que le suelen acompañar y le canta al orgullo de no estar casada, ni tener pareja estable, pero tampoco ningún tipo de problema con ello (“no soy media naranja en tu nevera“).

Desde luego que este tema lleno de mensajes ocultos, quizá dirigidos a nombres propios, con un ritmo muy urbano y actual que no dejará de sonar en las radios de todo el país. Seguro que su regreso no ha dejado a nadie indiferente, sobre todo por las fotos y vídeos promocionales de lo que será su próximo trabajo de estudio, llenos de medias naranjas y mucho humor por parte de la cantante.

Como dice en este vídeo promocional subido a su cuenta de Instagram: “ni loca, ni sumisa, ni rapera, no te confunda el chándal“, refiriéndose a las imágenes de sus declaraciones en aquel chándal gris, tras su ruptura con el cantante David Bisbal, pocos años después de Operación Triunfo 1, que aún hoy son tema de conversación.

Está claro que llega con una imagen (y una actitud) más que renovada y un mensaje de empoderamiento femenino al que siempre ha estado sumada, aunque hoy más que nunca, nos afirma que va a vivir su vida a su manera.

