El concierto sorpresa de Paul McCartney

El eterno beatle Paul McCartney se encontraba en Liverpool de visita, se estaba tomando unas copas en un pub bastante conocido de la zona, llamado Philharmonic, donde ofreció un pequeño concierto, en el cual se dice que, incluso, llegó a estrenar un nuevo single, para un público muy reducido, unas 50 personas que habían comprado su entrada y ésta tenía una frase enigmática, cuanto menos: “La entrada al show secreto en el que escucharás a una estrella mundial”.

Paul McCartney was in Liverpool today with James Corden, and did a ‘secret’ gig at the Philharmonic Pub! For full details see https://t.co/9nE1KU1Qqc pic.twitter.com/em066FiDaE

— Beatles London Blog (@BeatlesCoffee) 9 de junio de 2018