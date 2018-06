El disco inédito de Coltrane

John William Coltrane, nacido en Calorina del Norte en 1927, fue un músico norteamericano de jazz que falleció en el 67 y al que se le ha llegado a catalogar como uno de los músicos más grandes del siglo XX. Como músico siempre se le reconoció por su creatividad artística dentro siempre de la vanguardia y consiguió grabar alrededor de 50 discos, además de aparecer en mas de 12 álbumes colaborativos dirigidos por otros músicos.

Pus bien, se ha encontrado una grabación (realizada el 6 de marzo de 1963) junto con su grupo de aquel entonces que contaba con McCoy Tyner, en el piano, Jimmy Garrison, con el bajo, y Elvis Jones a la bateria, considerada como “la mejor banda de jazz de la posguerra”, según la historiadora Val Wilmer; Este material corresponde a un día entero de grabaciones en el estudio del ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, en Englewood (Nueva Jersey, cuna del jazz). La grabación consiste en una serie de tomas de dos composiciones inéditas de Coltrane, que nunca llegó a titular, además de varias canciones de su propio repertorio que hasta ahora solo la podríamos encontrar como “versión en directo”, como es la canción One Up, One Down, o Impressions interpretada sin piano; Hay un total de 14 cortes que van a salir al mercado en dos formatos: álbum sencillo sin tomas alternativas y la edición de lujo con 2 discos (sobra decir que también sacarán el vinilo).

Hoy ha visto la luz una de las grabaciones inéditas de Coltrane y la fecha elegida para el lanzamiento de este álbum nuevo e inédito, ha sido el 29 de junio, bajo el nombre Both Directions at Once: The Lost Album.

