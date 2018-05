El inminente regreso de Swedish House Mafia

Swedish House Mafia, a menudo llamado SHM, es un grupo de disc jockeys que residen en Estocolmo, Suecia, y está formado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso que además de crear música son los dueños y fundadores de otros sellos discográficos: Axwell de Axtone Records,, Steve de Size Records y Sebastian de Refune Records. Este grupo se da a conocer en 2009 gracias a su tema Leave the world behind que tuvo una acogida espectacular a nivel europeo y, en consecuencia, EMI decidió firmar un acuerdo con ellos para que grabaran su primer disco, Until One, el cual salió al mercado el 25 de octubre del año siguiente. Pero tan solo dos años más tarde anunciarían su gira a la vez que su separación.

Hasta el día de hoy que Axwell ha dicho que la resurrección de SHM está más cerca de lo que parece y por supuesto que, estas declaraciones han generado cierto revuelo entre su público a pesar de que sea una pista realmente ambigua acerca de la fecha o la forma en la que se los podrá volver a ver juntos. No obstante, si que decidieron volver a juntarse el pasado mes de marzo para actuar en el Ultra Music Festival por la celebración del 20 aniversario del festival.

