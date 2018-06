‘El Joker’ tendrá su propio film

En el verano de 2016 llegaba a las carteleras de todo el mundo uno de los estrenos más esperados (ansiosamiente) por la gran mayoría de los espectadores, no obstante, todos (o la gran mayoría) nos llevamos una gran decepción cuando terminamos de verla, cabe destacar que tiene una banda sonora bastante acorde con la esencia del film, es su trama la que no terminó de calar entre los fans.

Uno de los personajes más alabado fue el grandioso Will Smith pero, por otra parte, uno de los más criticados fue el Jocker de Jared Leto que, en cuanto a comparaciones con su antecesor Heath Ledger, sale bastante mal parado aunque parece que no lo suficiente ya que, Warner Bros, ha comenzado a preparar una película que se centra en este villano de la compañía de DC y, la cual, protagonizará y ejercerá de productor ejecutivo, Jared Leto. Pero no será el único que contará con una película propia puesto que también se ha confirmado que, la eterna novia del Joker, Harley Quinn, tendrá su cinta protagonista titulada Birds of Prey.

Todavía es muy pronto para conocer la fecha de estreno, ni siquiera han contratado aún al guionista (o guionistas) que puedan crear una historia digna de un film a la altura de este personaje, así mismo no se sabe cuando comenzará el rodaje (si antes o después de la segunda parte del Escuadrón Suicida).

Me gusta: Me gusta Cargando...