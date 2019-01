Adele sacará nuevo álbum en 2019

El medio ingés The Sun ha confirmado que tras su retiro del mundo de la música, Adele regresará la próxima Navidad con un nuevo disco. La intérprete de ”Chasing Pavements” escribirá canciones durante el verano de 2019, después un descanso musical que ha durado más de 3 años.

Cuando estuvo en el Late Show, Carpool Karaoke, en su entrevista con James Corden dijo que su próximo trabajo podría simplemente llamarse Adele. Sus primeros tres álbumes fueron nombrados ”19”, ”21” y ”25”, reflejando la edad que tenía en el momento de publicar cada disco. “Creo en las trilogías, sí. El próximo será Adele”, comentó la estrella. (Minuto 7)

Únicamente con esos tres discos de estudio, la cantante ha vendido más de 60 millones de álbumes a nivel mundial, convirtiéndose así en la artista que más ha facturado desde comienzos de siglo.

”19” fue el primer álbum que publicó de su carrera, el disco se hizo con dos Premios Grammy y vendió más de 7 millones de copias. Fue el que colocó por primera vez su nombre en la industria musical en todo el mundo.

”Rolling in The Deep” fue el tema con el que la inglesa salió del plano más independiente de su carrera para convertirse en una estrella superventas, aunque nunca dejó atrás su estilo inicial. ”21”, álbum en el que se incluye el tema anterio, se convirtió en el más vendido del Siglo XXI con más de 35 millones de copias vendidas, cifra histórica que la situó en un plano fundamental en la historia de la música.

Además de ”Rolling in The Deep, temas como ”Someone Like You”, ”Set Fire To The Rain”,” Romour Has It” o ”Turning Tables”, todos los singles que fueron lanzados dentro de ”21”, fueron un éxito absoluto. El disco consiguió 6 Grammy, incluido Disco del Año, Canción del Año y Grabación del Año, las dos últimas por ”Rolling In The Deep”.

De nuevo, con su último álbum de estudio, Adele volvió a lograrlo. Con ”25” consiguió vender 25 millones de ejemplares y por si fuera poco de nuevo se hizo con 5 Premios Grammy.

Tras todos estas cifras de éxito la espera por el regreso de Adele se hace cada vez más dura y lo convierte en uno de los discos más esperados del año.

