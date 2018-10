El nuevo look de Maluma desata un aluvión de memes en las redes sociales

Maluma siempre es noticia tanto dentro como fuera de los escenarios. Esta vez, lo ha sido por estrenar un nuevo cambio de look, uno muy radical que como no, ha despertado la reacción del público. El colombiano se ha pasado a un rubio platino y ha dividido a sus fans, entre los que dan el visto bueno a la nueva imagen del artista, y los que prefieren verlo como antes.

Como todo en esta vida, no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales, que rápido se han hecho eco de la noticia, y se han puesto a publicar y compartir memes y comparaciones sobre el nuevo cambio del cantante de “Clandestino”. Algunos opinan que es clavado a Kurt Cobain, cantante de Nirvana. Otros, han decidido compararle con Miley Cyrus, Dua Lipa, y hasta con la mismísima Paquita Salas.

Maluma Lo que pides en la revista de Avon // Lo que te llega pic.twitter.com/7rhcugFSKz — Humo Vinotinto (@kuervonosonrie) October 21, 2018

Maluma volvía a preguntar en Instagram después de todo: “¿Les gusta ser como todo el mundo o prefieren ser originales?”. No sabemos si lo hacía por el revuelo que se ha montado a raíz de hacer público su cambio de look, pero desde luego, no ha sido el primero en hacer este cambio tan radical, ni será seguramente el último.

El cantante de reggaeton siempre está en el ojo del huracán, porque todo lo que dice o hace va unido a la polémica. En los últimos días ha sido noticia por dos situaciones bien distintas. Una se debió a unas declaraciones del artista en las que dijo lo siguiente: “No quiero vivir mucho. Lo suficiente para hacer realidad todos mis sueños. En el momento en el que comience a estar enfermo y me tenga que cohibir de muchas situaciones es cuando quiero decir ‘¿Sabes qué? Hasta aquí llegué”. La segunda polémica vino en el programa de la Voz de México, en el que el colombiano es coach. En dicho programa una concursante tuvo un encontronazo con él, al que le dijo: “Calladito estás más guapo”.

Está claro, que lo de pasar desapercibido no va con Maluma, siempre da que hablar. Esta vez ha sido su pelo el protagonista… y a ti, ¿Cómo te gusta más?

Me gusta: Me gusta Cargando...