El origen del “Día del Orgullo Friki”

Hoy es el Día del Orgullo Friki ¿y por qué hoy? esta fecha no es cuestión de azar ya que un 25 de mayo de 1977 se estrenó en cines Una nueva esperanza, la primera cinta de la saga de Star Wars que tuvo un éxito sin precedentes en la historia del cine. Sobran razones para que hoy sea el día de los frikis y que así puedan hacer pública su devoción por este tipo de películas, libros, series, videojuegos… La movilización empezó a raíz de esta página web http://www.orgullofriki.com pero ahora también se hace a través de las redes sociales. Y es que desde 2006 se celebra sin ningún tipo de pudor el gusto por este género, que gracias a Dios ha dejado de ser un sector señalado, de modo peyorativo en la sociedad, para convertirse en una moda; Esta festividad ya rebasó nuestras fronteras hace unos años y ahora se realizan varias actividades (pases de películas, muestras, coloquios, exhibiciones, desfiles, etc.) por todo el mundo, tradición que España vive desde el año 2006.

Pero no hay que confundir el Día de Star Wars (el 4 de mayo) con el Día del Orgullo Friki ya que el primero viene dado por un juego de palabras del que hicieron uso algunos miembros del Partido Conservador de Reino Unido para felicitar a Margaret Thatcher, por la adquisición de su puesto como primera ministra del país “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, este titular, sacado por el periódico London Evening otro 4 de mayo de 1979, hacía un juego de palabras con “May the Force be with you” (‘Que la fuerza te acompañe’).

