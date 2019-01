El regalo de Ariana Grande por San Valentín será su nuevo álbum

”Thank u, Next”. Este podría ser el título del nuevo y muy próximo álbum de estudio de Ariana Grande, continuación de su anterior Sweetener y quinto de su carrera.

Podría y no está confirmado todavía porque la solista que salió del canal Nickelodeon no ha confirmado hasta la fecha el nombre de su nuevo proyecto, que llevaría el nombre del single que sacó el 4 de noviembre de 2018 y que se ha situado rápidamente en los puestos más altos de las listas de éxitos de todo el mundo, al igual que los temas de su anterior disco como ”Breathin” que continúa en nuestro Master 35.

Ariana Grande está llevando a cabo una promoción concienzuda de su nuevo disco. Desde que se barajó posibilidad de que Sweetener (2018) pudiera tener una continuación tan rápida, la solista ha manejado la publicidad en el tiempo de manera excelente, presentando hasta dos sencillos (el ya citado ”Thank u, next” y el reciente ”7 rings”) y ha confirmado una gira mundial. Además, sigue dando pistas en sus redes sociales.

two albums in six months huh. that’s deep. love u. talk sooon.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) January 21, 2019