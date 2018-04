EL REGRESO DE ARIANA GRANDE, ESTE VIERNES

La cantante estrena No tears left to cry. La solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha confirmado que el próximo 20 de abril, es decir, este viernes, estrenará su nuevo proyecto musical: No tears left to cry.

Y decimos proyecto musical en lugar de single para no pillarnos los dedos vaya a ser que a Ariana Grande le de por hacerse un Beyoncé (o un The Weeknd para citar un ejemplo más cercano en el tiempo) y sacar el disco esta misma semana.

Pero la gran mayoría de la prensa mundial cree que será el primer single de su cuarto álbum de estudio.

Un disco en el que se rumorea que habrá colaboraciones de Max Martin, Savan Kotecha y Pharrell Williams.

