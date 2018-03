El Instituto Puerta Bonita de Carabanchel abre sus puertas para recibir, este viernes 9 de marzo a The Beat Band, que ofrecerán al público un tributo a The Beattles.

El espectáculo comenzará a las 8 de la tarde y la entrada será totalmente gratuita para todos los asistentes.

El concierto forma parte de un proyecto que desarrolla el centro educativo en el que los estudiantes de los diferentes Grados de Formación Profesional pondrán a prueba sus capacidades y los conocimientos que han adquirido durante el curso académico.

Si te gusta el rock, esta es una cita que no puedes perderte. Pero, si ves que no vas a poder asistir y no quieres faltar… ¡Puedes verlo a través de la web!