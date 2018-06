Eminem la lía en el ‘Bonnaroo Festival’

Eminem actuaba el pasado sábado en el Bonnaroo Festival (en Tennessee) y fueron muchos los fans que se asustaron y llegaron a pensar que se encontraban en un tiroteo real, todo fue un efecto de sonido que retumbaba en los altavoces mientras que el rapero cantaba Kill You.

Uno de los asistentes colgaría más tarde en su cuenta de Twitter “odio ser quien diga esto, pero fue extremadamente irresponsable y desagradable terminar las canciones con el efecto de sonido de un disparo. Crecí amando a Eminem y su música, pero me afectó hasta el punto de llorar” y añadió: “Escuchar el sonido de un disparo y ver a la multitud tirándose al suelo por instinto no es divertido ni lindo. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. Esto no es divertido ni algo sobre lo que bromear”. Otra chica expresó su descontento a través de un tuit: “Estaba pasando un buen rato en el set de Eminem y escuché un sonido realista de disparo. Toda la multitud se agachó y nunca me he sentido más traumatizada y lista para entrar en pánico. Completamente inapropiado”. Esta red social comenzó a arder con multitud de opiniones encontradas, a favor y en contra a partes iguales, hasta que el cantante explicó que “fue una explosión pirotécnica que creo un ‘boom’ muy sonoro” (cabe destacar el hecho de que lleva usando este efecto desde hace 10 años).

El debate se encuentra en la calle porque a todos nos llegan las noticias, con sus respectivas imagenes, de los tiroteos en los colegios norteamericanos, cómo los más jóvenes pasan verdadero miedo y cómo una sociedad se encuentra tan divida que no consiguen llegar a un consenso para intentar reducir este tipo de ataques.

