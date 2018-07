Fallece Richard Swift

En junio ya se sabía que el músico y productor Richard Ochoa Swift estaba mal, necesitaba ayuda y carecía de seguro médico, es por esto que en ese mes se había lanzado una campaña de fondos en internet para ayudarle económicamente (anque nunca se llegó a comunicar que enfermedad padecía), pero finalmente falleció durante la madrugada del miércoles, con tan solo 41 años. “Y todos los ángeles cantarán ‘Qué será, será'” confirmaban, así, la noticia a traves de una publicación en Facebook.

Swift fue miembro de The Shins, entre los años 2011 y 2016 aunque, probablemente, obtuvo más reconocimiento por ser el bajista en las giras de The Black Keys. Se unió a Dan Auerbach, cantante y guitarrista de este último grupo, para formar The Arcs donde pasó a tocar la bateria. Richard también cuenta con varios discos en solitario y, además, trabajó para varios artistas como Foxygen, Sharon Van Etten o Damien Jurado.

