Fallece Seo Min-woo, de la banda 100%, a los 33 años

El cantante de la banda K-pop “100%” ha fallecido a los 33 años. Según parece, Seo Min-woo se encontraba en su casa de Seúl cuando, de pronto, un ataque al corazón le arrancó la vida el pasado domingo.

La productora ha comunicado que el funeral se realizará en la intimidad, ya que será “una pequeña reunión de familiares y amigos”.

En 2012, Min-woo debutó como cantante líder del quinteto musical “100%” con el álbum We, 100%, que incluía canciones como Want U Back. En 2014, el cantante decidió abandonar la banda durante 21 meses para realizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Durante este tiempo, la banda publicó su segundo trabajo Bang the Bush y el vídeo musical Beat. A su regreso, 100% lanzó al mercado su tercer disco Time Leap, junto al videoclip Better Day.

Tras haber realizado varios proyectos con su banda, la agencia TOP Media publicó, hace tan solo un mes, el tercer sencillo de la banda: Song for you.

Además, Min-woo no solo se quedó en el mundo de la música. También hizo sus pinitos en la gran pantalla con películas coreanas como Sharp 3 (2006), The King and I (2007), Crazy Waiting (2007) y Where are you going? (2009).

Pero las bandas K-pop no solo han perdido a Min-woo. El pasado mes de diciembre, Kim Jong-hyun, vocalista de Shinee fue encontrado sin vida en su casa de Seúl. El cantante decidió, a los 27 años, quitarse la vida. Esto causó una gran conmocion entre los seguidores de este género musical.

Sin duda, el K-pop echará mucho de menos a Seo Min-woo.

Me gusta: Me gusta Cargando...