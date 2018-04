Fallece Yvonne Staples

The Staple Singers nació en la ciudad de Chicago a finales de la década de los 40. La banda estaba compuesta por Pops Staples y sus cuatro hijas Cleotha, Pervis, Yvonne y Marvis. En los años 60 su música reflejaba las raíces del gospel negro pero, poco a poco, fue evolucionando hacia un soul hasta que consiguieron fichar con el sello Stax.

Fueron partícipes del macroconcierto benéfico de Wattstax, en Los Ángeles en 1973, donde grandes estrellas de la música negra se juntaron para el aniversario de los disturbios raciales sucedidos en 1965 en el barrio de Watts, ciudad californiana. Además de gozar de un espacio propio en el salón de la fama del Rock and Roll desde 1999 y recibir el Grammy honorífico en 2005, en homenaje a una carrera plagada de éxitos. No obstante, Yvonne Stapers, es una cantante que obtuvo un gran reconocimiento tanto en su trayectoria grupal como en solitario, destacando su disco You are not alone (2010).

La artista falleció el pasado miércoles, a los 80 años de edad, después de haber sido diagnosticada de cáncer intestinal quince días antes. Estuvo bajo los cuidados de sus hermanos Marvis y Pervis que son los únicos integrantes del grupo, que quedan con vida.

Me gusta: Me gusta Cargando...