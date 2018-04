Felicidades Justin!

El pasado 1 de marzo Justin Bieber cumplía 24 años y queremos hacer un breve repaso de su vida hasta llegar a las polémicas en las que se ha visto envuelto actualmente. Su salto a la fama se produce a través de la plataforma de YouTube donde colgaba videos cantando, aquí encontró una forma de mostrarse ante el mundo y, la verdad, es que le funcionó a la perfección puesto que la gran cantidad de seguidores que acumulaba su canal hizo que el ex ejecutivo de So So Def, Scooter Braun, se sorprendiera al descubri un nuevo diamante en bruto con una larga cola de fans ya hecha.

En ese mismo año, 2008, y tan solo unas semanas después un jovencísimo Justin Bieber tuvo la oportunidad de cantar ante el mismísimo Usher, que no ocultó su interés en el y dio pie a que el cantante canadiense pudiese firmar para Raymond Braun Media Group (RBMG), la empresa formada por por Braun y Usher. De este modo lograron concertar una audición con Antonio L.A. Reid perteneciente Island Def Jam Music Group (una compañía discográfica) y que, finalmente, dio luz verde para que firmara con la discográfica Island Records. El mundo contempló su primer álbum (My world) en el año 2009 y al año siguiente saldría Baby, disco que le llevaría a lo más alto.

Fue en un ya muy lejano 2012 cuando pareció perder el rumbo, tras el lanzamiento de su tercer cinta (Believe) y su sonadísima ruptura con Selena Gómez. Escuchábamos más noticias por sus escándalos que por su música. Los dos años siguientes fueron bastante duros ya que se dieron a conocer varias noticias que dañaban bastante a su imagen de niño prodigio, la más destacable es su encarcelamiento.

A día de hoy parece que se ha calmado y ha madurado a raíz de sufrir un cambio, no obstante aún se sigue viendo envuelto en polémicas donde resulta haber pegado a alguien (hace dos días con un fan) y la opinión pública no duda en condenar este tipo de actitudes (de el o cualquier celebrity).

