POR FIN HABRÁ GIRA DE SHAKIRA (Y NO ESTARÁ SOLA)

La última vez que Shakira salió de gira no había sido madre y recordemos que Milan tiene ya cuatro años y mucho menos Sasha, que tiene dos.

Pero parece que la colombiana está dispuesta a poner fin a esa situación y ya se plantea un nuevo tour en el que tendrá una importante novedad.

Durante una entrevista en Telemundo ha confirmado que se llevará con ella a sus dos pequeños.

“Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer”, confirmaba, “nos vamos de gira”.

Todavía no hay fechas concretas pero lo que está claro es que Shakira no está dispuesta a viajar sin sus pequeños.

“Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Deséame suerte”, le dijo entre risas a la presentadora.

El único inconveniente es que Gerard Piqué no podrá acompañarles y eso puede suponer un problema en una familia que no se ha separado en todo este tiempo.

“Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos”, reconocía.

Seguro que encuentran la manera de pasar el mayor tiempo posible juntos aunque está claro que el encargado de la logística va a tener que hacer encaje de bolillos con la agenda de ambos.

Seguro que el futbolista escuchará en más de una ocasión en directo la canción que le ha dedicado su chica. “A Gerard le encantó, le emocionó, gané mucho crédito ahora que me voy a ir de gira”, confesó.

Habrá que ser pacientes para conocer más detalles pero, por lo menos, ya sabemos que la idea está ahí. “De momento no puedo anunciar las fechas, pero será muy pronto”, avanzaba.

“Además, hace mucho tiempo que no me iba de gira y va a ser como volver a conectar con mi público”, aseguraba.

Una fan vip

Una de las que seguro que no se perderá la gira de Shakira es Sara Carbonero.

La periodista ha demostrado ser una de las mayores fans de la colombiana y, por eso, no ha dudado a la hora de grabar un Instagaram Stories en el coche mientras suena Me enamoré.

Incluso al final se anima a cantar sobre la voz de Shakira. Parece que la rivalidad de colores de equipo de sus respectivas parejas no afecta a sus gustos musicales.

Y ellas han demostrado mantener muy buena relación. O eso deducimos de los mensajes que se han intercambiado en redes.