Gorillaz anuncia este viernes la publicación de un nuevo disco de estudio, titulado The Now Now, que llegará a las tiendas el próximo 29 de junio.

Gorillaz anuncian nuevo disco y estrenan videoclip con Jack Black

The Now Now contendrá 11 canciones inéditas grabadas en febrero de este año en los estudios 13 de Londres y producidas por Gorilllaz junto a James Ford (productor de Simiam Mobile Disco, Arctic Monkeys y Depeche Mode, entre otros) y Remi Kabaka, colaborador habitual en todos los discos de Gorillaz.

A diferencia de Humanz, el anterior disco de estudio publicado en 2017, las sesiones de grabación para este nuevo trabajo se limitaron al núcleo creativo de la banda, evitando en en esta ocasión la multitud de colaboraciones y estrellas invitadas, quedándose simplemente en 2D a las voces, Noodle a la guitarra, Brooklyn Russel Hobbs en la batería y Ace en el bajo en sustitución de Murdoc Niccals.

Eso sí, el legendario músico George Benson ha participado en la canción Humility, y Snoop Dog junto al pionero de la música house Jamie Principle colaboran en el tema Hollywood.

Gorillaz también estrenan el soleado videoclip de Humility, la primera canción del nuevo álbum que el grupo ha desvelado. El vídeo, dirigido por Jamie Hewlett, fue rodado en Venice Beach (California) el mes pasado y cuenta con el actor Jack Black. Lake Zurich, otro de los temas de The Now Now, también está disponible ya en plataformas digitales.

El listado de temas de The Now Now incluye Humility (con George Benson), Tranz, Hollywood (con Snoop Dogg + Jamie Principle), Kansas, Sorcererz, Idaho, Lake Zurich, Magic City, Fire Flies, One Percent y Souk Eye.

Gorillaz se embarcará en una gira de festivales este verano para presentar las canciones de The Now Now y de Humanz, así como sus clásicos. En España podremos ver a la banda en dos ocasiones: el próximo 15 de junio en el festival Sónar de Barcelona y el 14 de julio en el festival BBK Live de Bilbao.

Gorillaz volverá a organizar su propio festival Demon Dayz otra vez en 2018, en esta ocasión será el 20 de octubre en el recinto Pico Rivera de Los Ángeles.

