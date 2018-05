Guetta actuará en Ibiza los lunes y los jueves del próximo verano

El parisino Pierre David Guetta, más conocido como David Guetta, actuará durante todo este verano los lunes en Pacha y los jueves en Usuhaia. Además, el artista francés tocará también en diferentes puntos del mundo.

Guetta publicó Just a Little More Love en 2002, Guetta Blaster en 2004, Pop Life en 2007, One Love en 2009, Nothing But the Beat en 2011 y Listen en 2014.

David Guetta actuará en Pacha Ibiza los días jueves 31 de mayo, el jueves 7 de junio, el jueves 14 de junio, el jueves 21 de junio, el jueves 28 de junio, el jueves 5 de julio, el jueves 12 de julio, el jueves 19 de julio, el jueves 26 de julio, el jueves 2 de agosto, el jueves 9 de agosto, el jueves 16 de agosto, el jueves 23 de agosto, el jueves 30 de agosto, el jueves 6 de septiembre, el jueves 13 de septiembre, el jueves 20 de septiembre, el jueves 27 de septiembre y el jueves 4 de octubre.

En Usuhaia Ibiza los días lunes 4 de junio, lunes 11 de junio, lunes 18 de junio, el lunes 25 de junio, el lunes 2 de julio, el lunes 9 de julio, el lunes 16 de julio, el lunes 23 de julio, el lunes 30 de julio, el lunes 6 de agosto, el lunes 13 de agosto, el lunes 20 de agosto, el lunes 27 de agosto, el lunes 3 de septiembre, el lunes 10 de septiembre, el lunes 17 de septiembre y el lunes 24 de septiembre.

El sábado 9 de junio en Hong Kong (China), el domingo 10 de junio en Seúl (Corea del Sur), el sábado 23 de junio en Le Castellet (Francia), el viernes 13 de julio en Larvik (Noruega), el viernes 20 de julio en en Weeze (Dinamarca), el viernes 27 de julio en Moscú (Rusia), el viernes 31 de agosto en Papenburg (Dinamarca), el sábado 1 de septiembre en Liverpool y el sábado 8 de septiembre en Berlín.

