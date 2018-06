¿Helena Bonham Carter o Angelina Jolie para el nuevo film de James Bond?

El agente secreto británico más famoso de la historia del cine vuelve a las andadas y continuará dandole vida Daniel Craig. El director, en esta ocasión, será Dany Boyle, seguramente que os suene el nombre ya que ha estado al mano de algunos taquillazos de fama mundial como Slumdog Millionaire, 127 horas y 28 días después, además de ser el encargado de dirigir la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos de Londres (2012).

Ahora, la gran duda es quien pueda interpretar el papel de la villana los rumores apuntan a Helena Bonham Carter, quien ya hiciera de mala loca en la saga de Harry Potter, dándole vida a Bellatrix Lestrange (papel que fue muy aplaudido y muy bien valorado por la crítica, cabe destacar que este personaje es casi tan conocido como el del señor tenebroso, Lord Voldemort). La otra gran apuesta seria Angelina Jolie, la eterna Lara Croft a la que no le hacen falta presentaciones, pero quizás no sea suficiente cuando existe una clara declinación de la balanza hacia la “nueva” Reina de Corazones, que nos presento hace unos años Tim Burton (y de la cual acabaría divorciándose), por parte de los responsables del film. De momento esto no son solo más que rumores ya que nadie ha confirmado nada más allá de que los productores quieren comenzar el 3 de diciembre, por lo que no creemos que tarde mucho en salta la noticia.

