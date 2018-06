Hoy hablaremos con Dani Fernández

Natural de Alcázar de San Juan, un pequeño pueblo de Ciudad Real, Daniel Fernández Delgado, comenzó, desde muy pequeño a mostrar un gran interés por el mundo de la música. Por ello, su familia no dudó en que recibiera clases de canto.

Y así, tras mucho esfuerzo y dedicación, en el año 2006, con tan solo 14 años, subió al escenario más grande que nunca había pisado: Representó a España en el Festival de Eurojunior en Rumanía. Allí deleitó a todo el público con su tema Te doy mi voz. Pero el camino hacia este festival no fue nada sencillo para el manchego. ¿Por qué? Resulta que en esta etapa Dani Fernández comenzó a cambiar la voz y no pudo disfrutar demasiado de la experiencia del concurso. Pese a todas las dificultades, consiguió dejar a España en un muy buen cuarto puesto.

En enero de 2009 le llegó, sin duda, el momento de madurar como cantante. Junto a sus compañeros, que luego se convertirían en buenos amigos, Álvaro Gango, Blas Cantó, Carlos Marco y David Lafuente, formó el grupo Auryn. Con esta boyband ganaron una gran popularidad y, sobre todo, la fama les llegó después de participar en Destino Eurovisión, el proceso de selección representar a España en el Festival de Eurovisión, donde consiguieron el segundo lugar.

Junto con Auryn ha compuesto varios temas que, seguro, te sonarán. Es el caso de temazos como Heartbreaker, Don’t give up my game, Last night on Earth, Saturday I’m in love o Who’s loving you? En este último el grupo colaboró con la norteamericana Anastacia.

Pero por suerte o por desgracia, todo tiene su fin y a Auryn le llegó su momento el 28 de agosto de 2016. Desde entonces, Dani Fernández no ha querido dejar de lado su pasión y se ha mantenido muy activo en sus redes sociales. Tras haber pasado por momentos bastante agridulces, el manchego se lanzó a componer y empezaron a surgir canciones que, según él mismo explicó, surgían en castellano.

“Si algo tenía claro es que quería contar mi historia, mi vida. Porque empecé a componer a raíz de una serie de cosas que me pasan en la vida. Todo el mundo tiene sus bajadas, el lugar de donde partieron mis historias”

Y así es. Acompañado de grandes artistas como Funambulista, David Otero, Andrés Suárez o Marwan, Dani Fernández consiguió sacar todo aquello en lo que pensaba. Y así surgió Te esperaré toda la vida, su primer single, y Miedo. Esta última, compuesta junto a Diego, de Funambulista. Estos dos temas forman parte de su primer EP. Además, Te esperaré toda la vida cuenta ya con su propio videoclip grabado junto a Lucía Rivera Romero y bajo la dirección de Juan Ewan.

Hoy Dani estará con nosotros, vía telefónica, para presentarnos este temazo que, seguro, sonará sin parar durante este verano. ¡No te lo pierdas!

