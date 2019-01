Hoy se celebra la IV edición del Premio Ruido

View this post on Instagram

Nos complace anunciar la primera tanda de artistas que actuarán en la gala de la IV entrega de @premioruido by @stubhubes (el galardón entregado por @somospam_ ) el próximo 30 de enero en @teatrobarcelo 🎪Tendremos el honor de contar con @morgan_musica @laplatasanta @rufustefirefly y @putochinomaricon Cada banda tocará tres temas del disco por el que han sido nominados. Consigue ya tu entrada en Stubhub.es pinchando en el link de nuestra bio. Muchas gracias por apoyar a la música en directo ❤️🙏🏻💫