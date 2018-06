Hulk volverá a su ‘look’

En el último film de Thor pudimos ver el nuevo ‘look’ de Hulk, interpretado por Mark Rúfalo, no obstante, cuando vuelve a la tierra en la última entrega de los Vengadores ya no luce del mismo modo, un fallo bastante gordo para alguno de los fans más incondicionales, que tenían muchas ganas de volver a disfrutar del alter ego del gigante verde pero que se tendrán que esperar a la cuarta película de la saga para ello y, aún así no está nada claro, que vaya a aparecer. Simplemente ha salido un teaser en el cual, parece, que si estará este personaje cosa que ha tranquilizado a algunos fans, otros mantendrán sus dudas hasta que puedan ver la cinta completa.

Cabe recordar el trágico final de los Vengadores: Infinity War, ahora el futuro de todos los supervivientes está en manos de Hulk quien tendrá que salvar, solo o con la ayuda de una serie de nuevos personajes, el universo y restablecer, así, el orden en el. Todo son especulaciones en base a un fragmento de video que dura segundos, que no ha podido ver todo el mundo (ya que se mostró en el CineEurope 2018 de Barcelona, un pase bastante exclusivo) y a los comics (cómo se ha hecho un seguimiento de los mismos para construir la trama).

