Hoy, Día Internacional de la Mujer, damos protagonismo absoluto a las mujeres que forman parte del panorama musical y que, por lo general, suelen estar invisibilizadas en varios géneros y estilos.

Tradicionalmente, la sociedad ha clasificado a la mujer en estilos como el pop y la balada. Básicamente, en géneros “dulces”. Pero parece que ahora las cosas tienden a cambiar, y es que no son pocas las mujeres que, cada vez más, reivindican su papel en otros estilos como el rap o el reggaeton. Es el caso, por ejemplo, de cantantes y compositoras como Brisa Fenoy, conocida actualmente por ser la creadora de la canción “Lo malo“, cantada por Aitana y Ana War (Operación Triunfo).

Brisa Fenoy, en numerosas ocasiones, ha tratado de que las mujeres sean reconocidas en el mundo del reggaeton, un género copado, principalmente, por hombres. Está cansada de que la mujer sea tratada de manera totalmente diferente y se cuestione su profesionalidad o su apariencia.

Y es que ahora ha nacido, en el panorama musical, una nueva artista que reivindica totalmente los valores del feminismo y que está utilizando su creciente fama para ello. Hablamos de Amaia Romero, ganadora del concurso de televisión Operación Triunfo. La joven cantante ha dejado perlas en el concurso como “No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo” y, en algunas entrevistas, ha dejado ver su inconformismo con la sociedad: “Por qué nosotras tenemos que dar dos besos y ellos la mano” o “A nosotras se nos exige que estemos siempre perfectas y a ellos no“.

En definitiva, las mujeres van cobrando cada vez más y más peso en el terreno musical y, poco a poco, van superando las paredes y techos de cristal que esta industria les pone. Sigamos trabajando para que la sociedad en la que vivimos sea igualitaria para todos.