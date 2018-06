Incertidumbre con el futuro de ‘Transparent’

Jeffrey Tambor, quien da vida a Maura, la mujer transgénero protagonista en Transparent, ha recibido acusaciones de abusos sexuales pero, parece que, no es suficiente para que se decante por abandonar la serie a pesar, de que hace unos meses anunció que si que la dejaría (aunque la serie continuaría de todas formas) ahora ha decidido retractarse. En este punto os recordamos el más que sonado caso de Kevin Spacey quien protagonizaba House of cards, quien ante la misma situación de denuncia fue expulsado inmediatamente por la plataforma.

La nueva jefa que rige Amazon Studios, Deadline Jennifer Salke, ha declarado “Estamos en un punto en el que Jill Soloway se está tomando un poco de tiempo, pensando en lo que va a ser la quinta temporada y luego hablaremos en septiembre sobre cuál será el plan”; Para esta, en apariencia, última temporada parece que van a cambiar muchos acontecimientos ya no solo en la trama o que Maura pierda protagonismo (puras especulaciones, ante la incertidumbre de no saber nada), también existe la posibilidad de que cambien el formato y la 5ta temporada acabe convirtiéndose en una película. Todo se basa en las últimas palabras de Deadline: “Creo que habrá alguna versión diferente en la temporada 5, pero no está decidido. ¿Será una temporada completa? ¿cuatro episodios? ¿una película? Hemos tenido esas conversaciones, que hemos decidido aparcar durante un mes. Ella tiene una lista completa de otras cosas en las está centrada”.

Me gusta: Me gusta Cargando...