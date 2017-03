INNA YA SE HA PUESTO EL BAÑADOR Y ESO SIGNIFICA… ¡QUE LLEGA EL VERANO!

Hay pistas que nos van recordando que el verano se acerca… empezamos a tener días de calorcito, Jennifer Lopez y Pitbull ya han grabado una canción juntos y, lo que nos ocupa ahora… Inna se ha puesto el bañador.

Y no, no vale decir que ella siempre va en ropa de baño porque no es cierto. Vale que es la prenda con la que estamos acostumbrados a verla pero su armario tiene más propuestas.

De hecho, va mucho más vestida en las galas de La Voz Kids donde es coach en Rumanía.

Y es que la cantante no para. En febrero publicó nuevo tema, Gimme Gimme, pero ya nos ha anunciado otro nuevo para dentro de nada que seguro que será mucho más veraniego (si cabe).

Ahora está en Costa Rica y no sabemos si grabando el vídeo de esa nueva canción o de vacaciones pero ya ha dejado claro que el bañador ha salido del armario.

Y que conste que hace dos días estuvo por Madrid desde donde voló al otro lado del charco. ¿Alguno la visteis por Sol?