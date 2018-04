“Invasion of privacy”, el debut en solitario de Cardi B

Este viernes 6 de abril llega a los puntos de venta el primer disco de Cardi B. Invasion of privacy es el título de su primer trabajo en solitario y la portada no deja lugar a dudas, la rapera apunta maneras.

No lo decimos porque sí. Cardi B se ha convertido en la primera rapera, en 20 años, que ha logrado, en solitario, alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100. Y es que este disco llega tras un par de mixtapes que han sido todo un éxito. Hablamos de Gangsta Bitch Music, Vol 1 y Gangsta Bitch Music, Vol 2.

Recopilemos: Conocemos la portada, la fecha de lanzamiento, su voz… pero no sabemos nada del listado de canciones, aunque podemos decir que su single Be careful apunta a estar dentro de este primer trabajo.

Además, la canción Be careful parece ser una gran advertencia a su actual pareja. ¿Por qué? La respuesta está en algunas estrofas del tema que dicen así:

Be careful with me / Yeah, it’s not a threat, it’s a warnin / Be careful with me / Yeah, my heart is like a package with a fragile label on it / Be careful with me.

Lo que traducido al castellano sería:

Ten cuidado conmigo / Sí, no es una amenaza, es una advertencia / Ten cuidado conmigo / Sí, mi corazón es como un paquete con una etiqueta “frágil” / Ten cuidado conmigo.

Y es que todo parece indicar que esta canción va dirigida al rapero Offset, integrante de la banda Migos, tras los rumores de supuestas infidelidades.

Pero Cardi B ha alcanzado la fama en Estados Unidos gracias a su voz, a su música y, solo con eso, ha logrado una gran popularidad. ¡No podemos esperar para disfrutar de todos sus temas!

Me gusta: Me gusta Cargando...