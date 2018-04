“Invisibles”, una canción por y para los refugiados

El grupo Allende, de música indie, ha grabado el videoclip de su canción Invisibles. El tema, según ha explicado el conjunto musical, es por y para los refugiados. Además, han explicado que todos los beneficios que se recauden irán destinados a distintas ONG que trabajan, también, por y para los refugiados.

Allende no son los primeros en lanzarse a esta aventura. Músicos, celebridades, actores, etc. se han ido sumando a esta iniciativa y han aprovechado su posición para decir: “Hey, mirad aquí, pasa esto, no cierres los ojos”.

Antes que ellos fueron, entre otros, Macaco, Chambao… y es que hasta a Eurovisión ha llegado este reclamo.

En la letra de Invisibles, el grupo se pregunta cómo puede ser que esté sucediendo esta tragedia, la mal llamada crisis de los refugiados esté pasando desapercibida. Cómo la sociedad puede hacer oídos sordos a un problema de índole global y, al fin y al cabo, mundial.

