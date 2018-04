Los días jueves 5 de julio, viernes 6 de julio y sábado 7 de julio se celebra en Caldas de Reis (Pontevedra) el Festival Portamérica.

Además de Izal o La Pegatina, también actuarán artistas como Chico Trujillo, El Columpio Asesino, Jacobo Serra, La Habitación Roja, La Vida Bohéme, Los Auténticos Decadentes, Mexrrissey, Neuman, Shinova, Viva Suecia, We Are Standard, We The Lion y muchos más.

El abono de tres días vale 40€ y lo puedes conseguir aquí.

Me gusta: Me gusta Cargando...