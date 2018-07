J Balvin logra el No 1 del Hot 100 de Billboard gracias a Cardi B

El colombiano participa en la canción “I like it” de Cardi B, quien a su vez se convierte en la primera rapera en conseguir dos veces la primera posición del Billboard Hot 100.

J Balvin logró, por primera vez, el número uno de la lista Hot 100 de Billboard. El reguetonero, que la semana pasada se confirmó es el artista más escuchado a nivel global en la plataforma Spotify, logró el récord gracias a la canción “I like it” de Cardi B, quien a su vez se convierte en la primera rapera en conseguir dos veces la primera posición del Billboard Hot 100, primero con “Bodak Yellow” y ahora con “I like it“, que canta junto al colombiano y a Bad Bunny. (Le puede interesar: J Balvin, el cantante colombiano más escuchado del mundo).

Cardi B es una rapera de 25 años que goza de una gran carrera en ascenso. En abril pasado lanzó su álbum debut, “Invasion of privacy“, y a lo largo de este año ha colaborado con artistas como Jennifer Lopez y Maroon 5.

Cardi B, oriunda del Bronx y cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, alcanzó rápidamente el estrellato con fuertes ritmos que cuentan historias sobre una vida dura. Fue el tema “Bodak yellow,” lanzado hace menos de un año, la colocó bajo los focos del rap, un género dominado por hombres y, a menudo, por el machismo. Junto a su pareja Offset, del trío de rap Migos, espera su primer bebé.

J Balvin también vive un 2018 exitoso, pues destronó al rapero canadiense Drake como el artista con mayor número de reproducciones a nivel mundial en Spotify, la plataforma de audio en “streaming” más popular del mundo.

Ahora el colombiano goza su primer número 1 en el Hot 100 de Billboard. “Estoy feliz, feliz, feliz, muy feliz. Estoy totalmente agradecido. Es increíble, todo lo que está sucediendo, y realmente tengo que agradecer a Dios por este momento espectacular“, dijo el reguetonero a Billboard.

Hace ocho meses Balvin logró el tercer lugar de la lista Billboard con el remix de “Mi Gente” con Willy William y Beyoncé. En ese momento, recuerda la publicación estadounidense, “Bodak yellow” de Cardi B era la número 1. Luego “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, ocupó esa casilla durante 16 semanas. (Le recomendamos leer: Canción de Shakira y Maluma destrona a “Despacito” como la latina más vendida en EE.UU.).

El viernes pasado J Balvin estrenó el video de “No es justo” junto a Zion y Lennox.

Me gusta: Me gusta Cargando...